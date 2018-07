Andrea Legarreta celebra su cumpleaños número 47 con un mensaje para sus enemigos

A través de las redes sociales la actriz y conductora Andrea Legarreta, celebró su cumpleaños número 47 con una emotiva fotografía y mensaje en sus cuenta oficial de instagram, pero lo que llamó la atención fue el mensaje que le dedicó a sus enemigos.

En una instantánea en blanco y negro, la conductora escribió un mensaje en el que agradece lo que la vida le ha dado, a su familia, a los amigos y también a sus enemigos.

Aquí te dejamos el mensaje de Andrea en la celebración de su cumpleaños:

"Un año más celebrando la vida... Celebrando MI vida... Ufff no pido NADA... Sólo agradezco... Cada instante... Cada persona... Cada sonrisa... Cada lágrima... Cada emoción que haya provocado brillo en mis ojos... Cada dolor... Cada alegría... Cada carcajada... Cada aventura... Cada lugar... Cada dolor en el alma... Cada aroma...Cada sabor... Cada caricia... Cada canción... Cada baile... Cada lección... Cada decisión, buena o equivocada... Cada maestro de vida... Gracias a los que ya no están... A los que se fueron... Gracias a los que están y se irán... Gracias a los que están y se quedarán para siempre... Gracias Dios! Por TODO lo que me has permitido vivir!! Por cada milagro que mis ojos han visto!! Gracias por mis amigos y enemigos... TODOS han sido valiosos en mi paso por la vida... No cambiaría NADA de mi vida... No me cambiaría por NADIE... Hoy celebro mi vida agradeciendo HOY... Celebro mi vida tratando de ser honesta en lo que pienso, siento y quiero!! Gracias a quienes me han amado y a los que no... Gracias a quienes hoy me aman... Gracias a mis amores eternos... Mi gran tesoro, mi familia, los de sangre y los que la vida me regaló... Hace unos días me preguntaban “¿Eres feliz?” y respondí “En MUCHOS instantes lo soy” ... Y la vida es eso INSTANTES... De eso estamos hechos, de instantes, historias y recuerdos... Quiero aprovechar TODOS los instantes que hay y los que vengan!! Gracias a los que celebran la vida conmigo!! Amor para todos!! Bendiciones para todos!! FELIZ CUMPLEAÑOS A MI!!"

Andrea Legarreta cump lió 47 años de edad

Aquí la publicación en instagram de Andrea Legarreta:

Cabe destacar que Andrea se encuentra en una de las etapas más felices de su carrera, pues su desempeño en el Programa Hoy la ha catapultado a ser una mujer muy querida en redes sociales, y sobretodo las publicaciones en las que demuestra su escultural y tonificado cuerpo.