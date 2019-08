Andrea Legarreta celebra el día del ORGASMO en diminuto bikini

Andrea Legarreta es una de las “maduritas” más queridas de la televisión mexicana, la conductora de 48 años de edad es una de las personas que más trayectoria llevan en el mundo de la conducción en el país.

Y es que hace unos días celebró que lleva 21 años conduciendo el Programa Hoy, en el que, hasta la fecha, cautiva a los televidentes todas las mañanas a través de la señal de Televisa, donde a pesar de su edad, sigue siendo una de las favoritas del público.

Sin embargo, este 8 de agosto, Andrea Legarreta celebró otra ocasión especial, nada más y nada menos que “El día del Orgasmo Femenino” y qué mejor que publicar una foto orgásmica para celebrar el hecho. En ese sentido se mostró en un diminuto bikini, con el que cautivó a más de 60 mil personas, a menos de media hora de haber realizado la publicación.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

“Sí...Estoy en traje de baño...No... No me importa la edad que tengo...Sí... Voy a VIVIR intensamente hasta el último día de mi vida... No... No me importa el qué dirán... Sí... Siempre quiero ver a las mujeres felices, plenas, respetadas, deseadas y amadas como merecen”, publicó la conductora como pie de foto de la sensual imagen.

Además, aprovechó el espacio, y el saber que llamaría la atención, para publicar un mensaje correspondiente al día del orgasmo, y sobre lo importante que es para las mujeres este tema que se ha convertido en un tabú.

“AMO que se celebren días de distintos temas! ¡Y AMO que hoy sea el “Día internacional del orgasmo femenino”!! Porque es un asunto que va más allá un tema sexual, es un asunto que tiene que ver con lo que merecemos. ¡Tiene que ver con poder decir SI quiero o NO me gusta!” , relató como mensaje de apoyo a las mujeres.

Andrea Legarreta comenzó a recibir poderosos comentarios de muchas mujeres apoyando su mensaje, y también de algunos hombres que se deleitaron la pupila con tremenda imagen. Asimismo, recibió comentarios de algunas famosas que también celebran junto con ella el “Día del Orgasmo”.

Andrea Legarreta celebra el día del ORGASMO en diminuto bikini

Te puede interesar: Andrea Legarreta presume sus COSTOS tenis Gucci (FOTOS)

No cabe duda que Andrea Legarreta se sigue posicionando como una de las mujeres más populares de la televisión mexicana, no por nada cuenta con más de 3.5 millones de seguidores en Instagram.