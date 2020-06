Andrea Legarreta cautiva en instagram como una Vaquerita

Pese a que la foto de Andrea Legarreta como toda una vaquera tiene ya varios días de haberse compartido, se ha convertido en tendencia recientemente, luego de que la famosa se volviera trending topic por un tema ajeno a ella, por lo que sus fans intentaron mostrar el lado más bonito de la conductora.

En la imagen aparece la famosa con un vestido de playa y un sombrero vaquero, sin embargo, al aparecer con las piernas dobladas se puede ver parte de la zona íntima de la conductora del programa Hoy.

La fotografía alcanzó miles de likes por parte de sus fanáticos, y comentarios llenos de piropos y dobles sentidos por parte los fans de la conductora, quienes no dejaron de deleitarse la pupila con las imágenes de esta famosa.

Andrea Legarreta envuelta en polémica

La conductora se volvió tendencia el pasado 9 de junio después de que el hashtag #Destruye Como Legarreta se volviera tendencia, debido a que una supuesta prima suya había grafitear una pared, y robado artículos de una tienda.

Sin embargo, posteriormente Andrea Legarreta dio explicaciones al respecto, asegurando que esa persona no tiene nada que ver con ella, y que por el contrario, ella no destruye, sino que busca construir.

“NO APOYO LA VIOLENCIA DE NINGÚN TIPO!! Yo NO DESTRUYO, trato de CONSTRUIR! Trato de apoyar a quienes puedo”

La esposa de Erik Rubín habló que, aunque fuera su prima, lo cual no es así, eso no tiene nada que ver con ella, y el hecho pues los supuestos destrozos no lo hizo ella, por lo que lamentó que busquen atacar por algo en lo que no tiene nada que ver.

Te puede interesar: VIDEO: Andrea Legarreta ESTALLA contra los rumores de su supuesta “prima”