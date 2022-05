Andrea Legarreta asegura que sus hijas trabajan “por amor” y no por necesidad

La conductora habló del esfuerzo que sus hijas le ponen a su trabajo/Foto: Hola

La conductora Andrea Legarreta siempre se ha sentido muy orgullosa de sus hijas, Mía y Nina Rubín, ya que las también hijas del cantante Erik Rubín, han demostrado un gran talento para el medio artístico desde que eran pequeñas, por lo que desde niñas comenzaron a trabajar en el espectáculo.

Sin embargo, la presentadora del matutino “Hoy” aseguró en una entrevista que sus hijas adolescentes solamente trabajan “por amor” al arte, ya que no tienen la necesidad de laborar por dinero.

"Mis niñas trabajan y ahorran, nosotros les respetamos su dinero, evidentemente ellas no trabajan gracias a Dios por la necesidad de ayudarnos a nosotros, que a veces pasa", contó Andrea Legarreta sobre sus hijas en entrevista con el periodista Edén Dorantes.

Andrea Legarreta y Erik Rubín aún mantienen económicamente a sus hijas

A pesar de que tanto Mía de 17 años como Nina de 15 ya tienen trabajo en el entretenimiento, las jóvenes aún dependen económicamente de sus padres, ya que las dos son menores de edad. Incluso durante el mes de abril, toda la familia Rubín-Legarreta se fue de viaje a Europa, y los gastos fueron cubiertos por la conductora y el cantante, sin pedirle nada a sus hijas.

"No podría hacerlo (pedirle dinero a sus hijas) de ninguna manera en este momento porque son menores de edad", sobre trabajar dijo que Mía y Nina "lo hacen por amor a lo que hacen, insisto, no por necesidad, gracias a Dios", expresó Andrea Legarreta.

Recalcó que Mía y Nina no ven el trabajo como obligación, sino todo lo contrario, pues hacen lo que les apasiona. "Les gusta 'chambear' aunque no lo sientan como un trabajo, porque para ellas es una pasión… Es algo que aman hacer, entonces no sienten como 'Ay, voy a trabajar', al contrario, es un gozo para ellas", aseveró.

Andrea Legarreta le ha enseñado a sus hijas a ahorrar y a valorar el trabajo

Aunque las adolescentes no sufren carencias, Andrea y Erik se han encargado de inculcarles que las cosas materiales cuestan ganárselas. "Saben lo que es el ahorro, saben que cuesta trabajo, saben que cada compra o cada gasto que se puede cubrir es porque somos personas que hemos trabajado desde niños y que lo hacemos con mucho amor", aseguró la conductora.

"Si quieres algo material pues hay que 'chambearle' (trabajar), hacerlo de una manera honesta y de la mejor manera por el buen camino y ellas lo saben", declaró.

Además, la famosa de Televisa resaltó que sus hijas "son unas profesionales, son niñas cumplidas, respetuosas con todos sus compañeros, son agradecidas, que valoran y eso es eso lo mejor que le podemos heredar a ellas".

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, las hijas de Andrea Legarreta están siguiendo los pasos de sus padres, ya que Mía ahora es cantante como su papá, mientras que Nina se está dedicando a la actuación, como alguna vez lo hizo Andrea.

