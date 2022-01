Andrea Legarreta arremete contra Sergio Mayer Mori por no apoyar el proyecto ‘Rebelde’

El hijo de la actriz Bárbara Mori que tuvo con el exdiputado federal y también actor, Sergio Mayer, fue el blanco de Andrea Legarreta, conductora del matutino ‘Hoy’ luego de las declaraciones emitidas sobre la serie ‘Rebelde’ que está vigente en Netflix.

Y como te lo hemos contado en La Verdad Noticias, a la conductora de Televisa le gusta abundar y polemizar en ciertos temas aunque, a veces, no tenga ni la más remota idea.

Inclusive, a raíz de sus comentarios o actos que no son del agrado del público se ha viralizado en redes sociales virtuales como cuando quiso ‘correr’ a un integrante de ‘Hoy’.

Desde muy pequeña y con tan solo 2 años de edad tuvo la oportunidad de participar en un comercial de refrescos y a los 8 años de edad comenzó a estudiar canto, baile y actuación en el Centro de Capacitación Artística de Televisa.

Conforme pasaron los años, tuvo la fortuna de incursionar en diversos programas de televisión como Nosotros los Gómez, Papa soltero, Tres generaciones y Plaza Sésamo. Aquí te dejamos las nueve cosas que no sabías de Andrea Legarreta.

Después de la nota presentada en el matutino de Televisa donde se abordó el problema de salud por el que atraviesa Sergio Mayer, la conductora Andrea Legarreta recordó las declaraciones que hizo Sergio Mayer Mori sobre la serie 'Rebelde' y así respondió:

"A mí me sorprendió mucho porque le preguntaron de la serie y él ‘no, no puedo hablar bien de ella porque en realidad, la agarré porque necesitaba el trabajo’ okay, qué bueno que te encantó tu papel, tu serie, que los estás apoyando."