Andrea Legarreta afirma que no le interesa lo que Alfredo Adame diga de ella

Andrea Legarreta en una reciente entrevista señaló que no le interesa lo que Alfredo Adame opine de ella, esto ante las declaraciones que el actor ha hecho en su contra, afirmando que es una mujer “malvada”.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Alfredo Adame no deja en paz a Andrea Legarreta, la volvió a atacar, señalando que es una “mujer perversa y malvada, sin valores, principios ni escrúpulos” y afirmando que fue la culpable de su salida de Televisa.

Ante esto la conductora señaló que no va a caer en provocaciones, ya que prefiere enfocarse en su vida y familia.

En diversas ocasiones Alfredo Adame ha declarado que Andrea Legarreta es la culpable del despido de varias personas del programa “Hoy”.

Tras estos comentarios Andrea Legarreta fue cuestionada sobre las entrevistas, sin embargo afirmó que no tocará el tema y no caerá en las provocaciones.

“Yo no voy a caer en ninguna provocación de nadie, al final la vida de cada quien, el recorrido que cada uno hemos tenido habla por sí solo”.

La conductora de “Hoy” Andrea Legarreta, afirmó que está enfocada en su vida profesional y personal, por lo que no tiene tiempo de generar polémicas.

“Ni siquiera quiero saber qué es lo que dijo. Mejor yo sigo con mis cosas, con mi vida que trato de que sea lo más positiva posible, de la mejor manera, con mi familia, hijas, trabajo, amigos, lo más respetuosa posible” afirmó.

Han circulado diversos rumores sobre que el productor Alexis Nuñez podría estar a cargo del matutino de Televisa “Hoy” ocupando el lugar que ahora tiene Andrea Rodíguez, sin embargo la conductora Andrea Legarreta afirmó que no hay ningún cambio en el programa.

“Para los planes que yo he escuchado con la producción de Andrea Rodríguez no creo que suceda, no por lo pronto”.