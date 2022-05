Andrea Legarreta ¿Tendrá de competencia a su propia hija en Televisa?

Mía Rubín es la bella hija de la querida conductora Andrea Legarreta que se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo después de ser cuestionada sobre la posibilidad de seguir los pasos de su mamá, al incursionar como conductora de televisión.

Resulta que la hija mayor de la conductora del Programa Hoy y del exvocalista de Timbiriche, Erik Rubín, demostró que lo suyo era la música, pues a sus 17 años se ha consolidado como una de las figuras juveniles más importantes en nuestro país.

La joven rompió el silencio durante una entrevista en la que fue cuestionada sobre seguir con el legado de su mamá la talentosa Andrea Legarreta en la pantalla chica y como era de esperarse su respuesta no pasó desapercibida para nadie.

Mía Rubín en la música

Mía Rubín en la música

Hay que destacar que, desde hace unas semanas, la intérprete de canciones como "Me rehuso" y "Flecha" demostró que su verdadera pasión era la música pues actualmente figura en el concierto "Cumbia Machine México", compartiendo escenario con figuras como Benny Ibarra, Kalimba y Lupillo Rivera.

Fue durante un breve encuentro con distintos medios de comunicación, que la joven dejó claro que su mayor pasión la encuentra en la música; sin embargo, ese no es motivo para que no tenga un gran gusto por la conducción de televisión.

¿Hija de Andrea Legarreta será conductora?

La joven fue cuestionada sobre la posibilidad de seguir los pasos de Andrea Legarreta -una de las conductoras de televisión más exitosas en México- para integrarse como conductora de algún programa. Su respuesta no pasó desapercibida para nadie.

Cabe mencionar que la bella Mía Rubín -hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín, confesó que sí le gusta la conducción de televisión, pero no es algo que le llame mucho la atención como la música y la actuación, sus verdaderas pasiones: "Sí me gusta, pero no me llama tanto la atención como la música y la actuación".

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado