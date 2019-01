Andrea Legarreta, ¿Le dice adiós a Hoy? (VIDEO)

Andrea Legarreta es probablemente la conductora más famosa de México, pues gracias a su participación en el programa hoy, ha sido odiada por muchos y querida por otros, aunque la preferencia del público por ella no está en duda, pues a lo largo de 18 años se ha ganado el afecto de todos los televidentes mexicanos.

Pero esto podría llegar a su fin después de la noticia que dio la conductora.

Además de su carrera como conductora, Andrea Legarreta también se desempeña como actriz, pues recientemente participó junto a su hija en la película “Mamá se fue de viaje” lo que probablemente le dio una nueva perspectiva en cuanto al rumbo de su carrera.

El famoso actor Jorge Poza platicó con ella acerca de su opinión acerca del programa, pues durante los últimos años ha sufrido bastantes cambios, por lo que el actor la cuestionó acerca de su estadía en el programa, a lo que Andrea Legarreta respondió lo siguiente:

"'Hoy' ha sido parte importantísima de mi vida porque quizá ya no lo veo como un trabajo, pero sí hay otra parte que me hace cosquillitas en hacer otros proyectos, han habido momentos en los que he renunciado, pero la empresa me ha dado motivos por los cuales no me ha dejado ir, porque han habido veces que he querido estar fuera, tomarme un año sabático, hacer otras cosas, pero las razones que me dan los ejecutivos para quedarme siempre son halagadoras, y ya cuando lo estudio y lo analizo digo: 'pues quizás no es el momento de dejarlo’ ”.