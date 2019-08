Andrea Legarreta, Jacky Bracamontes y más famosos que vieron morir a sus hijos

La pérdida de un ser querido nunca es algo fácil de afrontar, y más cuando se trata de un hijo, y es peor aun cuando es un pequeñito a quien acabamos de conocer, o de quien teníamos la ilusión de tener en nuestros brazos, pero por cuestiones del destino nunca ocurrió

En el mundo del espectáculo hay muchos famosos que han perdido a sus hijos en diferentes situaciones, Ferdinando Valencia con su pequeño Dante es el más reciente, pero aquí te dejamos una lista de algunos famosos que perdieron a sus pequeños.

Andrea Legarreta

La conductora del Programa Hoy también perdió a un bebé, a quien no pudo conocer, mucho antes de tener a su hija Mía. El bebé de Andrea Legarreta murió a las 8 semanas de gestación y sería su primogénito. Esta situación le afectó mucho en sus dos embarazos posteriores, pues vivía con el miedo de perderlos, sin embargo, hoy en día lo recuerda como algo que le causa fortaleza para disfrutar al máximo a Mia y Nina.

Hiromi

El caso de la ex académica es uno de los más impactantes de esta lista, pues no solo perdió a su bebé, sino que ella ya no pudo seguir con vida. Hiromi falleció en 2017, mientras daba a luz, los doctores hicieron lo posible, pero no pudieron salvar ni a la bebé ni a la cantante.

Jacqueline Bracamontes

El caso de Jacky Bracamontes fue uno de los más sonados, la joven conductora perdió a su hijo Martín, quien venía junto con una hermanita, es decir, esperaba gemelos, sin embargo, sólo sobrevivió una, al momento sigue siendo uno de los temas más difíciles para la conductora.

Lidia Ávila

La cantante perteneciente al grupo OV7, perdió a su bebita de nombre Sofía, la pequeña tuvo una intensa batalla entre la vida y la muerte, sin embargo, solamente logró cumplir 6 meses de vida, cuando Lidia Ávila tuvo que decirle adiós a su pequeña.

Sylvia Pasquel

Viridiana, la hija de Sylvia Pasquel, vivió una de las muertes más traumáticas, pues a los 2 años, por perseguir a un patito que se hecho a la alberca, la pequeña lo siguió, por lo que, al no saber nadar, y tan pequeñita murió ahogada. Ha varios años de aquel momento, la actriz sigue identificando la situación como uno de sus etapas más dolorosas.

Ferdinando Valencia no está solo en esto que le ha tocado vivir, hay mucha gente que lo quiere, y que lo puede apoyar con experiencias, lo importante es que el pequeño Dante ha dejado de sufrir, y ahora se encuentra en un lugar mejor.