Andrea Legarreta ¿Hizo que vetaran a Toñita del Programa Hoy?

Una nueva polémica se ha desatado en Televisa, por lo que los conductores del programa Hoy se encuentran realmente sorprendidos debido a que hace algunas horas la polémica Toñita Salazar explotó y decidió que renunciaba al reality Las Estrellas Bailan en Hoy.

Esto pese a que ya quedan solo un par de semanas de competencia y ahora esta mañana de jueves 30 de junio, Andrea Legarreta reaccionó a su decisión y le envió tremendo mensaje.

Resulta que la mañana de ayer miércoles la exalumna de La Academia Toñita Salazar enfureció durante los ensayos de este concurso al darse cuenta que el panel de críticos, integrado por Latin Lover, Ema Pulido y Legarreta, se desvivió en halagos hacia Yulianna Peniche por haber bailado pese a que estaba lesionada.

Polémica de Toñita en Hoy

Toñita de La Academia

Resulta que a la llamada “Negra de Oro” no le gustó la crítica que hicieron a su compañero argumentando que ella también ha bailado lesionada y no ha recibido este tipo de comentarios.

Es por eso que la famosa Toñita de inmediato tomó sus cosas y abandonó las instalaciones de la televisora de San Ángel totalmente enfurecida. En una transmisión en vivo reveló los motivos por los que había decidido abandonar Las Estrellas Bailan en Hoy rumbo a la gran final:

"He decidido retirarme, ando lastimada... ando adolorida y por más que te rompas y hagas las cosas pues no les parece entonces sinceramente agradezco mucho pero ya, ya exploté, ya me tengo que ir creo que es lo mejor para mí", dijo desde el estacionamiento de Televisa.

Andrea Legarreta ¿En contra de Toñita?

Entre otros detalles de este suceso, la mañana de este jueves 30 de junio los conductores de Hoy reaccionaron a la dramática decisión de la compañera de Jorge Losa, quien llegó a la competencia en reemplazo de Chao.

En primer lugar, todos se mostraron incrédulos al ver que Salazar decidió irse y le recordaron que no siempre han hecho comentarios negativos: "Oye pero también le hemos celebrado que cuando le dio la crisis, la salvamos el viernes porque traía el collarín", recordó Andy.

Por su parte, Latin le dijo a la participante que ya faltaban dos semanas para conocer a los campeones de esta temporada y le pidió que recapacitara. Por su parte, la esposa del cantante Erik Rubín mencionó que quizá Toña podría estar atravesando una nueva crisis en su salud mental, pues hay que recordar que fue diagnosticada con depresión y ansiedad, pero también la criticó por tomarse las cosas tan personales.

“¿Si lo dejó o no?... en buena onda no se trata de ti mi amor, estamos hablando de cada pareja que viene ¿por qué el baile de otros te tiene que afectar a ti? ni siquiera le dimos una buena calificación", dijo Andrea molesta.

Cabe destacar que la querida conductora Galilea Montijo le hizo un atento llamado a Salazar para que atienda las llamadas de la producción del programa pues quieren que vuelva a la competencia de Las Estrellas Bailan en Hoy y pueda conseguir su pase a la gran final.

