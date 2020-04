Andrea Legarreta FURIOSA destroza al coronavirus en piñata ¡De locura!

Andrea Legarreta FURIOSA destroza al coronavirus en piñata

Los famosos también siguen las medidas preventivas a raíz de la pandemia de covid-19, que mantiene a miles de personas confinadas en casa para evitar la propagación entre las personas.

Ante esta situación muchos famosos también han guardado sus emociones tras estar en cuarentena y entre ellos se encuentra la conductora Andrea Legarreta, quien recientemente destrozó una piñata con forma de coronavirus en pleno programa Hoy.

¿Qué fue lo que hizo Andrea Legarreta?

Resulta que para acabar con la frustración, ansiedad y los miedos acumulados por la crisis sanitaria, durante la emisión del programa matutino Hoy, los conductores elaboraron sus propias piñatas de coronavirus que según dijeron "representa las frustraciones ante la pandemia".

Andrea Legarreta no dudó en tomar un palo y golpear la piñata hasta terminar de romperla por completo, mencionado: "Por todas las personas a las que enfermas, por la gente que está triste en sus casas, porque mañana son los XV años de mi hija y no me dejaste celebrar".

Hay que recordar que Andrea Legarreta no pudo festejar como tenía planeado su aniversario de bodas con Erik Rubín, con quien cumplió 20 años de casada, debido a la pandemia de covid-19 y este 22 de abril, su hija Mía cumplirá 15 años, pero la celebración tendrá que ser diferente a lo que tenía pensado la familia.

Dentro de la emisión del programa Hoy, también los conductores Lambda García, Galilea Montijo, Andrea Escalona, El Burro Van Rankin y Paul Stanley se unieron a la actividad y le pegaron a la piñata para desahogarse de sus frustraciones y estrés al igual que la esposa de Erik Rubín.

No hace mucho Andrea Legarreta se mostró conmovida al recordar su viaje a China, donde se reportó el primer caso de coronavirus covid-19, esto a través de una serie de fotografías, en donde Andrea Legarreta contó cómo fue su experiencia en el país y habló de la travesía que realizó en compañía de su esposo e hijas.