Andrea Legarreta ALERTA a Televisa al querer hablar con Pati Chapoy ¿Traicionera?

Andrea Legarreta es una de la conductoras de Televisa que se ha ganado el cariño de cientos de familias mexicanas, pues con su carisma y su belleza conquista la pantalla chica.

Hay que destacar que la esposa de Erik Rubín tiene una larga trayectoria en el Programa Hoy de Televisa, pero ahora ha alertado a sus fans al haber revelado uno de sus fuertes deseos que han puesto en duda su fidelidad con la empresa.

La celebridad mexicana recientemente habló sobre los vetos de Televisa y hasta confesó que le gustaría estar cerca de Pati Chapoy, conductora estelar de Ventaneando en TV Azteca.

La fuerte revelación de Andrea Legarreta

Fue en entrevista para el canal de YouTube del actor Mauricio Barrientos, mejor conocido como El Diablito, que Andrea Legarreta expresó lo que le gustaría hacer en Televisa si no tuviera restricciones.

Entre sus respuestas que dejaron perplejos a los internautas se encontraban, la de entrevistar a la famosa periodista de Tv Azteca, Pati Chapoy, que aunque no aclaró los motivos, ha dejado muy preocupados a sus fans.

Por si fuera poco la conductora de Televisa detalló que no le gusta que haya personas vetadas de la empresa: “No me gustan los vetados… No me gustan los vetos, a mí me encantaría tener sentada un día a Pati Chapoy y platicar con ella”.

En otra de las partes de la entrevista aseguró que está a favor de que las mujeres tengan el derecho a decidir sobre su cuerpo, por lo que consideró que estaría buenísimo que se legalizara el aborto.

Hay que destacar que luego de que Magda Rodríguez fuera confirmada como productora de Hoy por un año más, el periodista Alex Kaffie insistió en que existen problemas al interior del programa matutino de Televisa y por esta razón la conductora Andrea Legarreta decidió ausentarse una semana para viajar a las paradisiacas playas de Huatulco, en Oaxaca.

Hay que mencionar que la presentadora pidió permiso para viajar y tomar un respiro ante la noticia de que Rodríguez continuará al frente del programa de revista de Televisa.

¿Qué crees que Andrea Legarreta tenga que platicar con Pati Chapoy?