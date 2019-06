Andrea Espada presume sus CURVAS al estilo de Kim Kardashian (FOTOS)

Andrea Espada, quien se ha dedicado en ser una presentadora de televisión, además de ser actriz e influencer, ha impresionado a sus fieles seguidores en Instagram con sus atrevidas fotografías de su espectacular figura.

La hermosa mujer Andrea Espada, en la mayoría de sus publicaciones en redes sociales, disfruta presumir sus curvas con ajustados vestidos tal y como lo hace Kim Kardashian, una de las famosas empresarias que ha enloquecido a las mujeres con su línea de maquillaje.

Kim Kardashian y Andrea Espada lucen un cuerpo envidiable, ya que en sus publicaciones posan con poca ropa o en algunas ocasiones con vestidos muy ajustados que deleitan la pupila de los caballeros.

Te puede interesar: Jimena Sánchez OPACA a Kim Kardashian luciendo sus curvas con un micro vestido

Cabe mencionar que Andrea Espada durante su carrera en televisión participó en programas como "Estrella TV", "Esto es guerra" y en Fox Sport; la belleza de la conductora ha impresionado a sus más de 6 millones de seguidores en Instagram. Actualmente la famosa cuenta con un nuevo proyecto en YouTube que lleva por nombre The Royalty Family.

Andrea Espada tiene un cuerpo espectacular y los fans de la famosa presentadora disfrutan apreciar su belleza, los usuarios no desaprovechan la oportunidad de enviarle atrevidos comentarios sobre sus cadentes fotos mostrando sus atributos.

Mientras que Kim Kardashian se ha convertido en toda una celebridad tras su amistad con Paris Hilton y el lanzamiento de la serie en televisión "Keeping Up With The Kardashians", donde aparece con toda su familia revelando secretos de su vida privada.