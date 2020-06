¿Andrea Escalona y Paul Stanley tienen un romance? Martha Figueroa habla

Martha Figueroa habló sobre la supuesta relación entre Paul Stanley y Andrea Escalona, pues en una emisión del programa “Con Permiso” la periodista de espectáculos dijo todo sobre este amorío, que ocurrió hace algunos años.

Todo ocurrió cuando en su programa con Pepillo Origel, Martha Figueroa comentó que, en un programa de Miembros Al Aire, la hija de Magda Rodríguez dijo que tendría pasión con el hijo de Paco Stanley.

Tras esa revelación, Figueroa dijo que sería “otra vez” pues le han contado que, cuando se conocieron en Miami, los dos conductores de hoy tuvieron sus “queveres” aunque no le consta porque ella no estuvo en ese lugar.

Tras estas revelaciones Pepillo Origel le advirtió a la conductora que si seguía hablando ya no estaría en Hoy, pues como sabemos la productora del programa es mamá de la involucrada Andrea Escalona.

En el mismo programa, Andrea Escalona confesó que, a pesar de que su amistad con Mauricio Mancera era muy cercana, ahora ya ni se hablan, y que no sabía la razón, pues antes eran muy amigos, aunque tras la salida de Mancera de Hoy es normal que hubiera un distanciamiento.

"Ya no se hablaban, yo no sé por qué. De pronto, ella salió y dijo que no compartían los mismos valores, ella y Mauricio" informó Martha Figueroa.