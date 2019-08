Andrea Escalona usa el MISMO micro short de Yanet García para "El Tenorio Cómico"

Andrea Escalona, decidió compartir en Instagram el atuendo que usará para personificar a "La Malinche". Anteriormente el atrevido vestuario ya lo había usado Yanet García, la famosa "Chica del clima".

Como recordamos, la presentadora de televisión había anunciado en sus redes sociales que volvería a la actuación, pero la sorpresa que se llevaron los usuarios fue enterarse de que ella sería la nueva actriz en la obra de teatro donde también participa su ex novio Daniel Bisogno.

En la publicación que mostró en sus redes sociales, la conductora del matutino "Hoy", reveló que el próximo 6 de septiembre comenzará a participar en la obra de teatro "El Tenorio Cómico", de inmediato los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y han criticado a la actriz.

Andrea Escalona usó el mismo micro short de Yanet García y los fans la DESTROZAN

Algunos usuarios han felicitado a la conductora, mientras que otros la han humillado y han mencionado que la presentadora del clima es más hermosa, incluso el vestuario le queda mucho mejor a Yanet García.

Andrea Escalona usó el mismo micro short de Yanet García y los fans la DESTROZAN

"Pues la verdad aún no le llegas ni a los talones a Yanet García", "Jamás iría a verte a nada. Diría Niurka Marcos no te falta nada, te falta todo", "Otra ridícula, mami métete a clases de actuación por qué mira no cantas", " Le copiaste a Yanet y mira que ella no es como que un ejemplo de talento".

Fueron algunos comentarios que le enviaron a la conductora, mientras sus fieles admiradores empezaron a defenderla debido a los mensajes negativos que le han escrito, tras haber revelado que será la nueva "Malinche".

Te puede interesar: Andrea Escalona se sube el vestido y muestra su INTIMIDAD en el programa "Hoy"

Cabe mencionar que Andrea Escalona se ha convertido en la conductora más polémica en el matutino de Televisa, debido a las ocurrencias que realiza en cada sección de la emisión de "Hoy"; los internautas han expresado que ya no la quieren en el programa de entretenimiento, pues solo busca llamar la atención.

Dale click a la estrella de Google New y síguenos