Andrea Escalona sin nada de ropa, presume su sesión de fotos embarazada

Andrea Escalona comparte fotografías desnuda, mostrando su pancita de embarazada.

Andrea Escalona ha compartido todo el proceso de su embarazo con sus fanáticos y a días de convertirse en madre, sorprendió al compartir una sesión de fotografía, completamente desnuda, demostrando lo hermosa que luce.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que la conductora recientemente se despidió del programa “Hoy”, esto para tomarse un descanso previo a darle la bienvenida a su primer hijo.

Pese a que ya no está en el programa matutino, Andrea Escalona se ha mantenido activa en redes sociales y acaparó los reflectores del mundo de la farándula, al dejarse ver al natural, presumiendo su pancita.

Andrea Escalona posa al natural

Andrea Escalona muestra su "dulce espera".

Por medio de su cuenta de Instagram, la conductora Andrea Escalona público un par de fotografías, rumbo a la recta final de su embarazo, presumiendo su gran pancita.

Andrea Escalona posó en topples y compartió su emoción por conocer a su hijo, el cual asegura ha sido un regalo por parte de su fallecida madre Magda Rodríguez.

“Eres la espera más bonita qué hay y eso que no me gusta esperar! Desde que me enteré que venías me das tranquilidad y paz. Tu abuelita se fue al cielo y con ella mi certeza, contigo regreso! Gracias por esta dulce espera” escribió la famosa.

Andrea Escalona en Instagram.

Recordemos que la conductora Andrea Escalona, hace unos días, se despidió del programa Hoy, pues se espera que su hijo, nazca entre el 25 y 26 de diciembre.

¿Quién es el papá del hijo de Andrea Escalona?

Andrea Escalona y su novio Marcos.

Andrea Escalona se convertirá en madre por primera vez, junto a su novio Marco Estrada, quién no pertenece al mundo del espectáculo.

La conductora y actriz Andrea Escalona sorprendió al confirmar su embarazo el pasado 22 de junio, cuando ya tenía varios meses de gestación y desde entonces ha compartido todos los detalles con sus fanáticos.

