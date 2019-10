Andrea Escalona se presume como CONEJITA para sobajar a Yanet García (FOTO)

La risueña conductora Andrea Escalona ha vuelto a demostrar que su belleza no tiene límites y así digan lo que digan, ella solamente se concentra en ser lo que quiere ser.

Es por eso que en esta ocasión ha sorprendido a sus fans en un imagen que subió a su cuenta oficial de Instagram en donde se le puede ver con una máscara negra de conejita, con la que ha irradiado toda su sensualidad portando además una entallada blusa de rayas rojas y una minifalda blanca.

La risueña conductora Andrea Escalona se ha presumido en Televisa como la conejita más sexy, sobajando así a la famosa Yanet García con su belleza.

La imagen ha enloquecido a sus seguidores de Instagram, pero también han comentado que es la conejita más bella de televisa, sobajando así a la famosa Yanet García, a quien no tiene nada que pedirle pues tiene lo suyo y prueba de ello es que hasta el momento lleva más de cuarenta mil reacciones y cientos de comentarios.

Entre los comentarios resaltan algunos que se alcanza a leer, así como estos: “Con máscara o sin mascara eres hermosa”, “Eres un encanto @andy_escalona , no me canso de contemplar tu belleza. Un saludo princesita”, “Te ves bien hermosísima por eso me gustas cada día que pasa me gustas más”, “Porque no regresaste a enamorándonos”, entre muchos otros de la larga lista.

Andrea Escalona, quien actualmente se desempeña como conductora del matutino Hoy de Televisa, ha sido también una de las integrantes más criticadas del programa, pues tanto televidentes como usuarios de las redes sociales no creen que sea lo suficientemente talentosa como para ser artista.

La realidad es que muchas personas opinan (incluyendo a sus compañeros de trabajo), que Andrea Escalona sólo está en Televisa gracias a las influencias de su mamá, quien se desempeña como productora de la famosa emisión de las mañanas, pues de no ser así, la televisora de San Ángel ni siquiera la hubiera tomado en cuenta para sus proyectos.