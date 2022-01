Andrea Escalona rompe en llanto al recibir fuerte noticia en ‘Hoy’ ¿quedó fuera?

Andrea Escalona de nuevo se vio envuelta en gran polémica tras romper en llanto en plena trasmisión en vivo del programa ‘Hoy’ de Televisa, situación que dejó consternados a los televidentes. ¿Está en riesgo de ser despedida? En La Verdad Noticias te traemos todos los detalles.

Y es que, la hija de la fallecida productora Magda Rodríguez se ha convertido en una de las presentadoras del matutino más criticadas, incluso algunos televidentes han expresado en repetidas ocasiones su descontento con la presencia de Escalona en el programa.

La diferencias también han sido marcadas entre los conductores de Televisa, pues en semanas recientes Andrea y Tania Rincón protagonizaron fuerte pelea en pleno programa en vivo, situación que no fue del agrado de los espectadores.

¿Qué noticia recibió Andrea Escalona?

La reacción de la conductora causó polémica.

Resulta que la razón por la que la conductora casi rompe en llanto durante la emisión del programa no tuvo que ver con un despido de la empresa, sino por una actividad en la que participó junto a la también presentadora Tania Rincón.

El coach de vida Marcelo Yaguna acudió el martes al foro de Hoy para animar a los conductores a cumplir las metas que se propusieron en este inicio de año y para ello utilizó un método extremo. Para esta actividad, colocó a los famosos en pareja, a Andrea con Tania y a Paul Stanley con Yurem.

La tarea consistía en que todos debían de colocarse una toalla en el cuello y sobre esta una varilla rígida que debían doblarse conforme se iban acercando de frente. Sin embargo, a Escalona le dio demasiado miedo avanzar y se mostró aterrada en todo momento.

Ante la reacción de la presentadora, Marcelo le hizo una anotación diciéndole que eso mismo pasa cuando trata de cumplir lo que se propone. Así es la vida, muchas veces pensamos que 'no voy a lograrlo', ‘me duele, no puedo' cuando no te concentraste y hasta te hiciste para atrás, te toqué y tomaste la decisión y caminaste hacia enfrente, y así es la vida…si no tomas la decisión de hacer un cambio en 2022, entonces nada va a cambiar".

¿Cuándo entró Andrea Escalona a Hoy?

La presentadora y actriz mexicana, Andrea Escalona se unió al programa Hoy de Televisa en 2018, de la mano de su mamá Magda Rodríguez como productora, tras su muerte, Andrea Rodríguez se quedó al frente del matutino. Sin embargo, los televidentes han manifestado en más de una ocasión su descontento con la familia Rodríguez en el programa.

