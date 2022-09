Andrea Escalona revela que Magda Rodríguez no dejó testamento

Las declaraciones de la conductora han causado controversia en las redes sociales.

Septiembre es conocido como el mes del testamento y por tal motivo el programa Hoy invitó a un abogado experto en el tema para responder las dudas del público televidente. Sin embargo, el detalle que llamó la atención fue que Andrea Escalona pidió ayuda para solucionar un problema que lamentablemente no ha podido resolver desde hace dos años.

De acuerdo a las declaraciones de la presentadora de televisión, Magda Rodríguez no dejó un testamento donde deje claro que ella es la única heredera y todos sus bienes quedaron intestados. Asimismo, Paul Stanley confesó que él y su familia vivieron una situación similar con la herencia de su padre y que tuvieron que esperar 7 años para poder cobrarla.

“Hace dos años mi mamá murió y murió intestada. Aunque sea hija única y que a mi me corresponde quedarme con todo, tengo que esperar a ese trámite porque no había un testamento, no había un papel… Me ha costado hasta ahorita que no he podido solucionar las cosas”, fueron las declaraciones de Andrea Escalona en el programa Hoy.

Andrea Escalona, a la espera de su primer hijo

La presentadora ha presumido su embarazo en Hoy y en las redes sociales.

Este incidente ocurre mientras la presentadora de televisión se encuentra embarazada de su primer hijo. Fue a finales de junio pasado cuando ella reveló en el matutino de Televisa que tenía 13 semanas de gestación y que estaba muy feliz de poder vivir esta dulce etapa.

Desde aquel entonces y hasta ahora, Andrea Escalona no ha dejado de presumir su pancita de embarazo en las redes sociales y durante su participación en el programa Hoy, lo cual ha enojado al público, quienes le piden que deje de hablar de la llegada de su primogénito.

¿Qué le pasó a Magda Rodríguez?

La muerte de la productora causó gran tristeza entre los integrantes de la farándula mexicana.

Magda Rodríguez murió el 1 de noviembre de 2020 a la edad de 57 años de edad. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias en aquel entonces, la productora de televisión fue hallada sin vida en su domicilio y las autoridades médicas determinaron que su deceso ocurrió a causa de un shock hipovolémico y sangrado del tubo digestivo.

