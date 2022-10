Andrea Escalona realizó una importante revelación sobre su madre

Andrea Escalona una de las conductoras actuales del programa matutino de Televisa “Hoy” ha abierto su corazón, al comentar lo difícil que ha sido todo el proceso de su embarazo sin la compañía de su madre, la fallecida productora de dicho programa Magda Rodríguez, quien perdiera la vida de forma repentina.

En este sentido en La Verdad Noticias te recordamos que tras la partida de Rodríguez, mucho se especuló sobre la continuación del programa Hoy al aire, así como la permanencia de ciertos conductores y el nombre de quien ocuparía el puesto de Magda, por lo que tiempo después se comentó que su hermana era la candidata adecuada para asumir tal responsabilidad.

No obstante la familia de la también actriz Andrea Escalona recuperó la felicidad en su vida, pues compartió ante su público la maravillosa noticia sobre su embarazo motivo por el cual los fieles seguidores de la presentadora, se han mantenido al tanto de los avances de esta nueva etapa.

El embarazo de Andrea Escalona

Andrea Escalona y Magda Rodríguez

Luego de dar la noticia durante la transmisión de uno de los programas y, a unos meses de convertirse en mamá y de tener a su hermoso hijo entre sus brazos, la conductora admitió que su madre le ha hecho mucha falta pues aparentemente esperaba vivir con ella esta fantástica aventura.

Es por ello que expresó lo siguiente, “He pensado todo el tiempo en ella, pero en estos días sí he dicho como híjole, qué contenta estaría Magda con su primer nieto, cómo me hace falta. Ahorita que estoy viendo dónde va a nacer, cómo va a nacer, necesitaría su consejo o me haría bien tenerla a un lado”.

¿Cuántos meses de embarazo tiene Escalona?

Andrea Escalona y su bebé

El pasado mes de agosto la presentadora dio a conocer que llevaba 5 meses de embarazo, por lo que compartió una hermosa fotografía en su cuenta oficial de instagram, en donde dejó ver su avanzada pancita.

Asimismo cabe resaltar que, sus compañeros del matutino la han acompañado desde el momento en el que se enteraron de la llegada del bebé.

