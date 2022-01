Andrea Escalona posa en bikini de infarto desde su aislamiento

Andrea Escalona conoce perfectamente lo que encanta a sus seguidores en redes sociales, y no escatimó en sensualidad al regalarles una serie de candentes fotos en bikini, con las que demostró una vez más que tiene uno de los mejores cuerpos dentro del mundo del espectáculo.

En poco tiempo Escalona se ha convertido en una pieza fundamental del programa Hoy, al integrarse de manera muy armónica con otras figuras ya consolidadas dentro del show como Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Anteriormente te compartimos las declaraciones de Andrea Escalona sobre cómo es su relación real con sus compañeras de Hoy, y siempre que se las ve juntas llenan la pantalla con su gran carisma y dedicación, pues no cualquiera goza de los dotes de las conductoras.

Andrea Escalona presume abdomen de infarto en Instagram

Instagram: @andy_escalona.

Hace pocas horas, Andrea compartió un par de fotografías en bikini que dejaron ver su forma de infarto. La conductora se vio bastante espontánea tomándose fotos con un traje de baño rojo vino y un sombrero panameño a la sombra de unos árboles.

Escalona añadió un mensaje en su publicación haciendo referencia a su recuperación después de dar positivo a COVID-19 junto a Andrea Legarreta, y vaya que se le ve muy bien a pesar de la enfermedad.

Instagram: @andy_escalona.

Recuperándome del covid ! encerrada en mi casita de campo #villadecarbon ! Gracias a Dios ����me he sentido bien, no he tenido síntomas físicos a mi me pega emocionalmente recuerdo mucho a mamá!”, escribió Andrea en su publicación en Instagram.

Andrea Escalona y Roberto Palazuelos

Los rumores de que Escalona es novia de Roberto Palazuelos no tardaron en ser descartados.

A finales de 2021 surgieron inesperados rumores de que Andrea Escalona tenía un romance con Roberto Palazuelos, luego de que la conductora de 35 años de edad confesara que sale con “alguien de Acapulco” durante una dinámica con ‘El escorpión dorado’ en Hoy.

Aunque se negó a reconocerlo, las sospechas se fueron rápidamente hacia el millonario ‘Diamante negro’, quien quizás sea el personaje de la farándula más conocido del puerto de Acapulco, pero todo se trató de una broma.

Al final de la dinámica, Andrea Escalona aclaró que Roberto Palazuelos no es su novio, por lo que la identidad de su nuevo romance permanece en total, absoluto, completo secreto hasta ahora. La Verdad Noticias.

