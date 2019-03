Andrea Escalona mueve el TRASERO imitando a Yanet García (VIDEO)

La presentadora del matutino "Hoy" Andrea Escalona, causó revuelo en redes sociales luego de mostrar sus sensuales pasos de baile imitando a la sexy "Chica del clima" Yanet García.

Andrea Escalona tras su participación en el matutino de Televisa ha causado ciertos comentarios negativos por su manera de conducir el programa, aunque algunos han mencionado que les gusta su presencia en la emisión.

Quizás te pueda interesar: ¡Que palomazo! Usuarios se BURLAN de Andrea Escalona, Conductora de Televisa

La conductora Andrea Escalona como cada emisión de Televisa, realizan la divertida dinámica al interpretar distintas canciones en la sección 'Canta la palabra', pero en está ocasión le tocó cantar con la palabra sol y decidió utilizar la canción de la sexy "Chica del clima" Yanet García, alborotando a los caballeros con su presencia mientras ella y Escalona estaban moviendo el trasero.

Algunos usuarios no están nada contentos con la presencia de Andrea Escalona en el programa de Televisa, pues en varias ocasiones la también actriz ha disgustado a los televidentes por su manera de cantar.

Aquí te dejamos los bochornosos momentos de Andrea Escalona

"Saquen a Escalona like si quieres eso", "Saquen a Andrea Escalona, el programa está mejor sin ella, no inspira nada, no cae bien, no canta, no actúa, no tiene talento".