Andrea Escalona luce como una DIVA en su nuevo videoclip

La polémica conductora Andrea Escalona, dejó sorprendidos a sus admiradores de Instagram al revelar su nuevo lanzamiento, pues en sus anteriores publicaciones había dado a conocer un adelanto del tema "Caso perdido".

A través de su canal de YouTube estrenó el videoclip donde al parecer luce como toda una diva, pues la presentadora de Televisa aprovechó de sus encantos para lucir su hermosa figura con vestuarios muy atrevidos y coquetos.

Hasta el momento el video de su nueva canción ha obtenido más de 1000 visualizaciones y diversos comentarios de sus fieles seguidores, quienes le han enviado halagadores comentarios por la letra de la canción.

Mientras que algunos haters no dudaron en criticarla y ofenderla al mencionar que no tiene talento, pues durante su participación en el entretenido programa "Hoy" ha demostrado que no sabe cantar, incluso sus demás compañeros le han enviado indirectas por las ocurrencias que hace.

La conductora de Televisa presume nueva canción

Pero a pesar de las situaciones bochornosas que ha tenido en el programa "Hoy", la también cantante ha recurrido de sus encantos para presentar su nuevo videoclip, donde luce muy sexy siguiendo el estilo de famosas artistas del género grupero.

En el video de la nueva canción "Caso perdido" de Andrea Escalona, se puede apreciar que la famosa lució sexys vestuarios muy sensuales, dejando con la boca abierta a los internautas, quienes le han enviado mensajes muy halagadores.

Te puede interesar: Andrea Escalona recibe duras críticas por su atuendo en honor a Selena

La conductora del matutino Andrea Escalona ha estado muy emocionada por el lanzamiento de su nueva canción, por lo que no dudó en compartir el detrás de cámaras del tema, donde al parecer su mamá Magda Rodríguez estuvo apoyando con la grabación del videoclip.

Foto: Instagram.