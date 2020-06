Andrea Escalona luce EXQUISITA con este entallado vestido

La conductora Andrea Escalona se ha convertido en tendencia de las redes sociales luego de que compartiera un par de fotografías en su cuenta de Instagram donde presume su espectacular figura ante la cámara mientras modela un entallado vestido rosa, el cual sin duda alguna la hace ver muy sexy.

No se puede negar que Andrea Escalona ha sabido consagrarse como una de las mujeres más sensuales de la televisión mexicana y todo gracias a los atrevidos atuendos que utiliza cada vez que sale a cuadro en “Hoy”, el popular programa matutino de Televisa en donde ella forma parte.

A pesar de destacar por la sensualidad que irradia todos los días en el programa, es bien sabido que la hija de la productora Magda Rodríguez no goza de un buen recibimiento por parte del público ya que de manera constante le piden a la producción que la retiren del panel de conductores porque no la consideran carismática pero hasta la fecha no se han dado a conocer cambios en el elenco.

Andrea Escalona luce como una barbie en Instagram

Pero eso no ha sido impedimento alguno para que Andrea Escalona logre conquistar al público masculino en las redes sociales y esta cuarentena por la actual pandemia del coronavirus no ha sido la excepción ya que recientemente compartió un par de fotografías en su cuenta de Instagram, las cuales sin duda alguna ha hecho enloquecer a más de uno.

Las imágenes de las que te hablamos nos muestran a la conductora modelar un entallado vestido de color rosa, prenda que deja al descubierto sus torneadas piernas ante la cámara y también luce un coqueto escote. Sin duda estos detalles no han pasado por desapercibido ante la mirada de los caballeros.

Esta sensual publicación de Andrea Escalona en Instagram ha logrado superar los 30 mil likes en menos de 10 horas y en la sección de comentarios se pueden apreciar las decenas de piropos que sus fanáticos le han dedicado e incluso se puede apreciar que Marisol González, una de sus compañeras del programa, comparó su espectacular figura con la de una barbie.

Fotografías: Instagram