Andrea Escalona: la nueva BARBIE humana, reventó a Yanet García

Andrea Escalona fue elogiada en redes sociales, luego de compartir una fotografía con un palazzo azul aqua en el que daba todo el ancho para convertirse en la nueva Barbie humana, muy parecida a la que aparece en la película de Toy Story.

Los internautas quedaron impactados con su sensual figura; ya que fue tomada de abajo hacia arriba, y el ángulo contrapicado fue perfecto para destacar en primer plano su suculento derrier, mismo que dejó derramando baba a muchos de sus seguidores. Dicho atuendo tenía un escote en V, que hacía que sus ‘bubis’ quedaran realmente pronunciadas aunque sea de perfil.

Los usuarios se enamoraron no solo por su vestimenta, sino por la postura que empleó al ser fotografiada y la instantánea ‘congelada’ ha superado los 55 mil 900 ‘me gusta’.

En la publicación se encuentran dos fotografías, pero la primera es sin duda la que la coronó como la Barbie humana, sin embargo, la segunda puso a Yanet García en aprietos pues su derrier es completamente marcado por la posición semi inclinada hacia al frente.

“Te pareces con ese oufit a Barbie en la película de Toy Story”, “¡Más bonita no se puede! Me encanto la foto, me encanto la ropa”, “Mamacita”.