Andrea Escalona hace collar con los restos de Magda Rodríguez, así supera la perdida

El pasado primero de noviembre te informamos en La Verdad Noticias sobre la repentina e inesperada muerte de Magda Rodríguez, productora del programa Hoy y madre de Andrea Escalona, quien ha tenido que enfrentarse con la ausencia de su ser más querido.

Y aunque la conductora ha abierto su corazón sobre cómo ha ido pasando estos días, no fue hasta una entrevista reciente con la revista TvyNovelas que la también actriz dijo con lujo de detalle que ha hecho durante estas dos semanas.

Una de las revelaciones más impactantes es que la hija de la fallecida ha decidido hacer un collar con una partecita de los restos hechos ceniza de su madre, para que siempre este con ella, no solo en mente, sino también presencialmente.

“Traigo un collarcito con un dije en forma de corazón y ahí vienen parte de las cenizas de mi mamá, entonces, siempre está conmigo y siempre me acompaña. La traigo en el pecho, cerca de mi corazón”, dijo.

En la misma entrevista la famosa dijo que aún no se ha desecho de las cosas de la productora del Programa Hoy, pues le es dificil, y a través de sus prendas puede percibir su aroma, por lo que hay cosas como mascadas, aretes, joyeria, y accesorios que se quedará ella misma.

Asimismo, dijo que se quedará con su cartera, pues atrae la abundancia, y sobre todo en una persona que generó tanto como Magda Rodríguez.

“Yo creo mucho en la Kabbalah, dice que te tienes que quedar con la cartera de un difunto, y más si fue como Magda, que tenía la mejor suerte, o también con la ropa; no sé por qué cuando me pongo sus suéteres siento que ella me está abrazando”.