Andrea Escalona fue DESTROZADA por cantar en el programa Hoy ¡Mira lo que le dijeron!

Andrea Escalona no simplemente es una conductora, pues también incursiona en el mundo de la música, por lo que recientemente presentó su nueva canción en el programa Hoy, pero sus compañeros no se molestaron en disimular que no les gustó la interpretación.

Resulta que sus propios compañeros de Hoy, cuando cantó en vivo su nuevo sencillo “Caso perdido”, no disimularon que no les había gustado e inclusive, en redes sociales, internautas criticaron muy duro a la conductora de Televisa y pidieron su salida.

Esto ha sucedido durante la reciente emisión del programa mientras jugaban “Canta la palabra”, que a pesar de la ausencia de Paul Stanley y Marisol González, los conductores intentaron sacar adelante el programa, pero fue casi al final del segmento que se dio el incómodo momento.

Y es que cuando llegó el turno de González y Escalona, Lambda García tomó un maniquí con una imagen del rostro de su compañera ausente y lo llevó hasta el botón, donde debía competir con la hija de Magda Rodríguez.

El momento incomodo de Andrea Escalona cantando

En lo que se puede ver Raúl Araiza, quien llevaba el segmento, era el encargado de tocar el botón por Marisol pero cuando inició el turno, Andrea ganó e hizo como si tocara el timbre, pues por higiene prefirió no poner sus manos encima.

“El Negro” le dijo que el botón ya estaba desinfectado, pero aun así ella lo ignoró y con una expresión en el rostro de desagrado dio a entender que no iba a presionar el botón y continuó su turno.

Hay que recordar que fue ahí cuando Andrea Escalona, dijo que esa noche se estrenaba su primer sencillo como cantante y sin que nadie le pidiera, ella comenzó a cantar una estrofa.

Aunque ella se mostró muy animada, en el fondo las cámaras captaron a Galilea Montijo, a Lambda y a Raúl con una expresión muy incómoda en el rostro, demostrando que no era la mejor interpretación de Escalona y que no era para nada de su agrado.