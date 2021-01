Andrea Escalona estrena nuevo galán ¡Descubre todos los detalles!

Andrea Escalona estrena nuevo galán ¡Descubre de quien se trata!

Andrea Escalona ofreció una entrevista a la periodista Mara Patricia Castañeda y su canal de YouTube, en la cual habló diversos temas, pero lo que más llamó la atención de sus fieles fanáticos fue que confesó que en estos momentos está en una relación y que se encuentra muy feliz al lado de su nuevo novio.

"Tengo un galán, no se dedica al medio... El Kabbalah te dice que tus bendiciones no las enseñes tanto, consejo señora bonita, mucho mal de ojo en la vida y no es porque uno quiera, es la comadre que envidia lo que tienes o en el Instagram", reveló Andrea Escalona.

La conductora reveló que su nuevo novio no se dedica al medio del espectáculo y ese es un detalle que a ella le encanta, también aseguró que a pesar de que apenas se están conociendo, él ha sido una gran ayuda, sobre todo en este momento tan difícil como lo es la muerte de su madre, la productora Magda Rodríguez.

"Soy como de mis cosas para mí y mi novio es para mí, y más si no está en la tele, en todo este rollo, y me encanta que no, que haga sus cosas.C ompartimos algo juntos, pero también tenemos individualidad, creo que eso es bien importante; nos estamos redescubriendo como pareja y le agradezco mucho este momento difícil", añadió la también cantante.

Andrea Escalona desea ser feliz en el 2021

Por último, Andrea Escalona aseguró que tras sufrir la muerte de su madre, lo único que ella desea es vivir y ser feliz, por lo que para ella iniciar el año con un nuevo novio es un gran indicio de que su 2021 será maravilloso, pues sigue cosechando éxitos en la televisión.

Tras la muerte de su madre, Andrea Escalona está decidida a disfrutar de la vida.

"Después de lo de mi mamá quiero vivir, quiero ser feliz, quiero estar plena; a ver cómo la pasamos este 2021, que nos venga bien para todos", concluyó Andrea Escalona.

¿Crees que Andrea Escalona debió hacer pública su relación sentimental? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Fotografías: Instagram