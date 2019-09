Andrea Escalona enciende las redes con sensual atuendo de Frida Kahlo

Andrea Escalona es actualmente una de las conductoras más sensuales de la televisión abierta, pues a la joven ya se le hizo costumbre presentarse tanto en el programa Hoy de Televisa, como en sus redes sociales, utilizando atuendos que capturen la atención de sus fanáticos.

Aunque hace varios años Andrea Escalona era una chica tierna y un tanto tímida, ahora, Andy a como le dicen de cariño, prefiere dejar al descubierto su lado más salvaje y atrevido, con looks escotados, entallados y cortos que realcen su fantástica figura.

Actualmente podemos disfrutar de la belleza y talento de Andrea Escalona en la obra de teatro ‘Tenorio Cómico 4ta Transformación’, en donde se destaca sobre el escenario con el personaje de Doña Inés, enseñando sus mejores atributos físicos en un vestuario que deja poco a la imaginación.

Dentro de su contenido en las redes sociales, podemos apreciar las fotografías y videos de Andrea Escalona tratando siempre de exaltar su curvilínea figura, logrando esto por medio de sensuales poses y pequeñas vestimentas que suele utilizar.

Lo que si debemos reconocer es que Andrea Escalona, a diferencia de varias otras famosas, aún cuida mucho no pasar la delgada línea que divide la sensualidad de la vulgaridad, algo en lo que muchas otras han caído.

En su más reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram, la presentadora de televisión compartió una imagen donde presume un singular outfit que combina a la perfección el estilo formal con un toque juvenil, pues la podemos ver con unos pantalones de vestir, pero al mismo tiempo con una blusa casual con la imagen de Frida Kahlo, creando un estilo único.

Andrea Escalona acompañó la instantánea con una frase de Frida Kahlo, que hizo notar lo inspirada que le hizo sentir la imagen plasmada en su t-shirt:

“El tiempo no regresa. Donde no puedas amar, no te demores”