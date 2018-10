Andrea Escalona confesó que Magda Rodríguez se metió a la cama de famoso conductor del Programa Hoy

En el programa hoy se desató una polémica muy fuerte luego de la contundente confesión de Andrea Escalona, pues sin pena alguna afirmó que Magda Rodríguez se metió a la cama de un famoso conductor de dicho matutino.

Esto luego de iniciar un juego llamado 'Amigos Disparejos', mismo que consta en mencionar una frase en la que un conductor debe recordar y dar el nombre de quién lo dice.

En la transmisión de ayer celebraron a Mauricio Mancera por su cumpleaños y él fue el conductor que tuvo que realizar la dinámica, bajo la conducción de Galilea Montijo. Fue entonces cuando se desató la fuerte polémica, entre las frases y comentarios resultó una que afirmó que pasó la noche con la productora del Programa Hoy.

"Una vez era mi cumpleaños, en esa misma fiesta se quedó a dormir en mi casa; pero se quedó a dormir señora bonita me tiraba de la cama, aventaba la tita se portó fatal y lo peor durmió con Magda [...] Al dia siguiente se metió a la cama se sacaron una foto juntos muy chistosas, y una revista salió que tenían una relación. Y luego me pidió que le haga chilaquiles y me los criticó. Además de que se hizo amigo de mi ex novio mejor amigo"