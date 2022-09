¿Andrea Escalona comerá la placenta de su bebé? Esto es lo que dijo

Hay una tendencia en los partos actuales en los que se recomienda que la madre ingiera alguna porción de la placenta en la que se encontraba el bebé. Es beneficioso, pues brinda nutrientes para la lactancia e incluso dicen que reduce las posibilidades de la depresión postparto.

Además, algunas famosas han revelado que lo hicieron, desde Anahí, hasta Jennifer López y Kim Kardashian. Así que creen que Andrea Escalona, conductora de “Hoy” podría formar parte de este grupo.

De modo que al ser intercpetada hoy por varios reporteros le preguntaron si comerá la placenta de su bebé y esto es lo que ella responde:

Andrea Escalona responde si comería o no placenta

Andrea Escalona habla de su bebé.

Andrea Escalona confiesa que no sabe mucho sobre esa tendencia, por lo que no pudo decir qué haría. Sin embargo, no se cerró a las posibilidades y comentó que está dispuesta a investigar qué beneficios trae a la madre.

“Dicen que tiene muchos beneficios, entonces, en una de esas, pues me callan la boca, me averiguo y que me la hagan pastilla, licuado, yo qué sé, si nos sirve, nos la comemos, si no, pues no” comentó la conductora de “Hoy”.

Asimismo, reveló que aunque ha considerado opciones de parto, como en casa o en el agua, confiesa que le da mucho temor y que definitivamente se sentirá más segura en el hospital con su médico de confianza.

¿Que se ha operado Andrea Escalona?

Andrea Escalona tiene gluteos naturales.

Algunos aseguran que los glutéos de la famosa Andrea Escalona son operados, es decir, que tienen implantes. Sin embargo, cuando le han preguntado a la conductora ella confesó que es falso y que son naturales.

