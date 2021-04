Andrea Escalona asegura que no heredó millones de Magda Rodríguez

Hace poco, diversos medios de comunicación aseguraron que Andrea Escalona, conductora del programa “Hoy” e hija de la fallecida productora de Televisa, Magda Rodríguez, había heredado una millonaria fortuna. Pero Andrea asegura que su mamá no le heredó millones.

En una entrevista con Eden Dorantes, Escalona desmintió los rumores de que ella ahora era una adinerada mujer. Puesto que la conductora informó que su famosa madre no tenía tanto dinero como muchos creen.

“No soy millonaria heredera, mi mamá me heredó aprender a talachar y me encanta chambear toda la vida y gracias a Dios porque por eso nunca me falta nada”, declaró la también cantante y actriz.

Según Andrea, Magda no le dejó una millonaria fortuna tras su muerte, sino las ganas de siempre seguir trabajando/Foto: Revista Clase

Andrea Escalona compartirá los bienes de Magda Rodríguez

La conductora mexicana de 34 años detalló que su mamá dejó algunas propiedades que tenía, pero Escalona tendrá que compartir estos bienes con su tía, la nueva productora de “Hoy”, Andrea Rodróguez.

"No (dejó herencia) tuvo departamentito y lo demás compartido con mi tía, una casa en Villa del Carbón que le habían dejado mis abuelos, donde están las cenizas de todos", confesó.

Además Andrea Escalona afirmó: "La verdad es que mi familia somos muy chambeadores, nunca nos ha faltado nada, pero somos una familia del trabajo, del esfuerzo de venir y echarle ganas todos los días".

Cuando la integrante del programa “Hoy” supo que estaban rumoreando que ella ahora era millonaria se preocupó, ya que recientemente su tía estuvo a punto de sufrir un asalto y posible secuestro, y considera que los chismes sobre su supuesta fortuna podrían ponerla en riesgo y a su familia.

La única hija de Magda Rodríguez reveló que seguirá trabajando en sus proyectos como hasta ahora, ya que fue la única “herencia” que le dejó su mamá, el amor por el trabajo.

¿Crees que Andrea Escalona podría estar en peligro después de que se especuló que era millonaria? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

