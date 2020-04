Andrea Escalona: Usuarios reviven la vergüenza que sufrió en TV Azteca

¡Impresionante! Uno de los programas de TV Azteca en el que estuvo participando Andrea Escalona fue en el reality show La Isla, en la sexta temporada la conductora del programa “Hoy” fue parte del equipo de "Pudientes".

Y es que la producción de la empresa del Ajusco optó por transmitir aquella temporada en la televisión, por lo que los televidentes recordaron la humillación que sufrió la presentadora de Televisa al ser la primera eliminada de la competencia.

Andrea Escalona se ha convertido en una de las conductoras más odiadas de la pantalla chica, incluso los usuarios han mencionando que la quieren fuera del matutino tras darse a conocer la rivalidad que tiene con una de sus compañeras.

Pero, ahora se ha convertido en el blanco de las burlas por haber protagonizado un bochornoso momento en la televisión y es que todo surgió cuando el equipo naranja decidió enviar a la presentadora para competir con un integrante de La Banda, ya que sus demás compañeros pensaban que era la persona más débil.

Así fue la eliminación de la conductora

En la sentencia la conductora fue la que recibió más votos de parte de sus compañeros, quienes expresaron que no era nada personal, pues era la persona que no tenía demasiada resistencia, pero a la presentadora no le pareció que la hayan nominado.

Durante una de las competencias de La Isla, lamentablemente la conductora no demostró habilidad para la actividad extrema y fue la primera eliminada de la sexta temporada del reality show de TV Azteca.

Recordamos que la conductora por algunos años formó parte de la empresa del Ajusco, pero tras una polémica con su mamá, la presentadora decidió abandonar su trabajo. Ahora que se ha integrado al programa "Hoy" de Televisa, se ha convertido en una de las presentadoras más criticadas en las redes.

Aunque Andrea Escalona ha recibido comentarios muy humillantes, la famosa no le toma importancia, pues prefiere disfrutar de un día soleado en la alberca de su casa, ya que le fascina consentir a sus admiradores con sensuales bikinis.

Foto: Instagram.