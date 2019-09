Andrea Escalona IMITA a Yanet García con rutina de ejercicio en bikini

Andrea Escalona volvió a subir la temperatura en las redes sociales debido a sus sensuales fotografías, la conductora del matutino "Hoy" causó furor en Instagram al mostrar sus encantos con un diminuto bikini rojo.

En la instantánea se puede apreciar las curvas de la presentadora de televisión, quien ha demostrado ser toda una celebridad en las redes sociales, pues a sus 33 años de edad posee un cuerpo admirable; la conductora de Televisa es muy dedicada en cuidar su cuerpo tal y como lo hace también Yanet García.

Escalona a pesar de ser una de las conductoras más criticadas en las redes sociales, para ella no es algún impedimento seguir consintiendo a sus fans y por eso decidió deleitar desde muy temprano a los caballeros al mostrar su bella figura.

En la imagen se aprecia a la famosa lucir un sexy bikini de dos piezas en color rojo, la foto fue acompañada por una rutina de ejercicios que reveló la presentadora e invitó a sus fieles seguidores a seguir aquel ejercicio.

"Empiezo por lo más básico e importante, mi cuerpo: me enfoco en mis pies que me sostiene, mis piernas firmes y resistentes que me llevan, continuo con mis chacras (puntos de energía) para que estén abiertos y limpios, respiro y agradezco".

Andrea Escalona y Yanet García trabajan juntas en el matutino "Hoy", ambas mujeres poseen unos enormes atributos y en algunas ocasiones han acudido al foro de Televisa con sensuales atuendos que han mostrado de más.

La "Chica del clima" disfruta presumir los resultados que ha obtenido en el gimnasio a lo largo de algunos años, la presentadora se ha vuelto la más solicitada en las redes sociales debido a su impactante físico.

