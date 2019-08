Andrea Escalona ¿DETESTA a Galilea y a Legarreta en Televisa? Así lo reveló (VIDEO)

La polémica conductora del programa Hoy Andrea Escalona, ha revelado la verdadera relación que existe con sus compañeras Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

Andrea Escalona apenas lleva casi ocho meses de haberse integrado al matutino de Televisa y desde su llegada ha causado grandes polémicas dentro de las que resaltan la rivalidad que sostiene con Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Ente esa ola de críticas la sensual conductora Andrea Escalona ha roto el silencio y ha aclarado la relación que existe entre ella y sus destacadas compañeras en Televisa.

En primeras instancias Escalona expresó que: “Fue bien difícil. En diciembre del año pasado Magda (productora de Hoy) me comentó que había una plaza disponible porque se iba a ir Natalia Téllez y acepté”.

Escalona reveló que luego de aceptar la propuesta de trabajo, realmente no sabía cómo iba a ser el trato de sus compañeros hacia ella, pero hasta donde recuerda se llevó muy bien con Andrea Legarreta y con Galilea Montijo:

“Cuando llegué a Hoy ellas me trataron muy bien, con Andrea Legarreta fui a su gimnasio Comando y Galilea me ha dado cosas de LatinGal. La verdad es que ellas me imponen mucho respeto por el hecho de estar tanto tiempo en esta carrera, yo las admiro y respeto mucho. Todos los días les aprendo algo, no sabes las grandes maestras de vida que son”.

SOBRE LAS INTENSAS CRÍTICAS

Andrea Escalona ha sido muy clara al expresar que los comentarios negativos ni le afectan, ni le presta tanta atención, por lo que prefiere llenarse de energía y crecer como persona:

“Cuido mucho mi energía y mi atención, tampoco es de que viva en mi burbuja, pero yo no lo vivo así, yo me despierto todas las mañanas con el objetivo de dar lo mejor de mí (…) Cuando comencé en Hoy sabía que no iba a estar fácil, que tendría muchos ojos y muchas críticas pero no importa por sabemos hacer nuestro trabajo”.

TE PUEDE INTERESAR: Galilea Montijo DEFIENDE a Andrea Escalona tras las burlas de una conductora

Hay que recordar que Escalona es hija de Magda Rodríguez, productora del programa Hoy y es por esa misma razón que ha sido duramente criticada por gozar de algunos privilegios ante sus demás compañeros del programa.

Cabe destacar que Andrea Escalona en sus inicio en el medio artístico figuró en TV Azteca siendo parte de programas como “Con sello de mujer” y telenovelas como “Como en el cine”, “Súbete a mi moto”, entre otras.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos