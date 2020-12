Andrea Escalona: ¿Con quién pasará Navidad tras la muerte de Magda Rodríguez?

Hace un mes te informamos en La Verdad Noticias que Magda Rodríguez había perdido la vida a la edad de 57 años, y recientemente se dio a conocer que su hija Andrea Escalona y su hermana Andrea Rodríguez han organizado el MagdaTon, un evento donde se venderá la ropa y calzado de la fallecida productora en beneficio del Teletón.

El Magdaton fue celebrado el pasado fin de semana y contó con la presencia de diversos medios de comunicación, quienes le cuestionaron a Andrea Escalona como celebrarán ella y su familia los festejos de Navidad y Año Nuevo ahora que su famosa madre ha fallecido.

“A Magda le encantaba la playa a ella le encantaba el mar, vamos a estar en Acapulco, tenemos una familia bien importante que es la familia de 'Hoy', tu no sabes cómo se ha portado Galilea Montijo, Legarreta, “El Negro” y curiosamente todos van a estar en Acapulco”, mencionó la conductora ante las cámaras.

Andrea Escalona pasara las fiestas navideñas en compañía de los conductores del programa 'Hoy'.

Andrea Escalona recordará a Magda Rodríguez en Acapulco

Andrea Escalona reveló que en un principio declinó la invitación que Galilea Montijo le hizo para pasar las fiestas decembrinas en Acapulco, pero que terminó cambiando de opinión porque considera que a Magda Rodríguez le hubiera encantado pasar estas fechas en la playa.

Andrea Escalona rendirá homenaje a Magda Rodríguez en fiestas decembrinas.

“Este año yo quería ser el Grinch, tenía esa firme intención de no celebrar nada, no hay nada que celebrar, de saltarme la Navidad. Galilea me dijo, ‘Escalona, ¿Qué van a hacer (en Navidad)?. Le dije, ‘Esta vez yo me salto la Navidad’. Me dijo, ‘Vas a ir a Acapulco, vas a ir en Navidad y Año Nuevo’. Dije, ‘Está bien’”, añadió la hija de la fallecida productora.

Por último, Andrea Escalona y su tía Andrea Rodríguez revelaron que tienen planes de realizar un ritual en las playas de Acapulco para el día 25 y el 31 igual, esto para recibir el año nuevo, tradición que Magda Rodríguez realizaba en vida.

