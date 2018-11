Andrea Cristina, digna heredera del talento familiar de la dinastía Herrera

Para Andrea Cristina Herrera Cardeña, ser parte de la Escuela Superior de Artes de Yucatán es una gran oportunidad y un gran honor, es un orgullo poder formar parte de una escuela tan especial y una de las primeras y únicas en nuestro país.

“Soy parte de la orquesta sinfónica Gustavo río Escalante desde hace dos años y medio, soy parte desde antes de entrar a la escuela”, señaló a Grupo Editorial La Verdad en entrevista realizada en el majestuoso teatro José Peón Contreras, donde la guapa chica tocará este miércoles 14 de noviembre, en la gala de solistas de la Orquesta Sinfónica Gustavo Río Escalante.

Andrea Cristina será una de las solistas de la gran gala que se realizará este miércoles 14 de noviembre.

Para ella formar parte de esta gala de solistas es un honor. “Poder compartir el escenario con compañeros tan talentosos y estoy feliz de tener la oportunidad de tocar en tan majestuoso teatro. La gala de solistas es para alumnos destacados y estoy feliz de poder formar parte de este grupo”, aseguró.

Recordó que su niñez estuvo llena de música, ya que sus papás las introdujeron tanto a ella como a su hermana Jimena al arte desde muy pequeñas. Afirmó ser muy feliz compartiendo el escenario con su hermana, de la cual está muy orgullosa, declarándose honrada de poder tocar con alguien tan talentoso como ella.

Andrea Cristina fue ganadora del concurso nacional de flauta ‘Rubén Islas’ el cual se lleva a cabo cada año en el Distrito Federal, lo cual llenó de orgullo a sus padres.

Al ser nieta de don Wilberth Herrera (+), creador del universo de ’Titeradas’ e hija de Pedro Carlos Herrera, director de la Orquesta Típica Yucalpetén, uno de los músicos más destacados y activos de nuestro estado, Andrea reconoce que llevar el apellido Herrera es un honor, una responsabilidad en el sentido de tener integridad, responsabilidad, respeto hacia el arte y amor hacia el arte.

Pedro Carlos Herrera con sus hijas Jimena y Andrea Cristina en La Verdad Yucatán.

Andrea Cristina descubrió su experiencia con la música a los 8 años de edad y desde el principio quedó encantada con la flauta, un instrumento quizá no muy común pero que a ella le gustó mucho desde que la tocó por primera vez.

‘Cuando cumplí los 12 años ingresé a formar parte de la ‘Orquesta Juvenil’, que dirigía el maestro José Luis Chan, donde tanto yo como mi hermana fuimos mejorando y fue donde dimos el brinco para enfocarnos totalmente a la música’.

El francés Jean Pierre Rampal es su mayor inspiración en dicho instrumento, pero ella considera que la labor de su maestro Joaquín Melo ha sido determinante en su evolución. ‘Mis papás querían que tocáramos algún instrumento yo no me imaginaba algo tan complicado, mi papá me compró mi primera flauta y desde el principio me sentí muy identificada con ella’.

Ricardo D. Pat