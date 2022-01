Andrea Chaparro de Rebelde responde a críticas sobre su cuerpo

La actriz respondió a las críticas por su cuerpo.

Luego de recibir un sinfín de comentarios sobre su cuerpo, la actriz Andrea Chaparro rompió el silencio y respondió a los internautas que la señalan por su “delgadez”. ¿Qué fue lo dijo? En La Verdad Noticias te traemos todos los detalles.

Todo inició cuando la joven compartió algunos videos en su cuenta de TikTok en donde dejó ver sus lindos outfits, sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue lo delgada que lució la actriz que da vida a ‘MJ’ en el reboot de Rebelde.

Ante los señalamientos, la hija de Omar Chaparro decidió responder a través de sus redes sociales a cada uno de los “haters” que la critican por la forma de su cuerpo pues aseguró “es algo que no puedo cambiar mucho”,

Andrea Chaparro responde a críticas sobre su delgadez

La actriz del reboot de Rebelde respondió a las críticas.

La actriz del reboot de Rebelde de Netflix alzó la voz a través de sus redes sociales por donde pidió detener este tipo de comentarios y no normalizar las críticas hacia el cuerpo de otras personas.

“El otro día alguien me dijo: ‘No te ves enferma, pecas de ser flaca. A veces taggean a mi papá y le dicen: ‘dale de comer’, esos sí como: ‘¿neta, era necesario?’”, comentó la también cantante.

Asimismo, la joven actriz pidió poner alto a las críticas: “Dime de mi maquillaje, ‘me veo muy greñuda? O si no te gusta lo que traigo puesto, critícame eso, pero mi cuerpo es algo que no puedo cambiar mucho. Lo he estado intentando y muchas personas más batallan con su peso, pueden tener desórdenes, un desbalance. No voy a decir que es normal, pero es algo real”, afirmó.

¿Cuántos años tiene Andrea Chaparro?

Andre, hija de Omar Chaparro.

Andrea Chaparro, hija de Omar Chaparro, tiene 20 años de edad. La actriz fue vista por primera vez ante las cámaras en el programa La Voz Kids, donde cantó el tema “No me enseñaste”, sin embargo saltó a la fama tras su participación en el reboot de Rebelde de Netflix en donde Andrea triunfó cantando como Selena Quintanilla.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!