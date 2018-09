Andrea Bocelli lanza el primer dueto junto a su hijo Matteo

El cantante italiano Andrea Bocelli lanzó un dueto en compañía de su hijo, siendo la primera vez que estrenan una canción juntos, el tema que lleva por nombre ‘Fall on Me’ aparecerá en los créditos finales de la esperada película ‘El cascanueces y los cuatro reinos’ que será estrenada el próximo mes de noviembre. La película de Disney es protagonizada por los actores: Keira Knightly, Mackenzie Foy, Helen Mirren y Morgan Freeman.

Andrea Bocelli ha emocionado a todos sus fans con el nuevo dueto junto a Matteo de 20 años, este nuevo tema formará parte de su nuevo material discográfico llamado ‘Sí’.

En su cuenta social de Instagram Andrea Bocelli compartió unas instantáneas promocionando el nuevo tema.

‘Cualquiera que tenga hijos y que conoce la preciada responsabilidad de ser madre o padre comprenderá totalmente el significado de esta pieza. Fall On Me es la primer vez que he hecho un dueto con mi hijo Matteo Bocelli’. Comentó el cantante italiano.