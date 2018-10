Andrea Bocelli estrenó nuevo tema ‘If Only’ en colaboración con Dua Lipa

El famoso tenor italiano Andrea Bocelli en colaboración con la cantante Dua Lipa compartieron con todos sus fans el lanzamiento del nuevo tema que lleva por nombre ‘If Only’.

Esta nueva canción precisamente se estrenó debido al lanzamiento oficial del nuevo álbum de Andrea Bocelli titulado ‘Sí’, el nuevo material discográfico incluye colaboraciones con los cantantes Ed Sheeran y Josh Groban.

El cantante Andrea Bocelli sigo conquistando a todos sus fans y logrando éxito en su música y ahora ha sorprendido a todo el mundo con una nueva canción junto a Dua Lipa.

A través de su cuenta de Instagram la cantante pop Dua Lipa, compartió el clip de la nueva canción ‘If Only’. En la publicación la intérprete mencionó:

Cabe mencionar que Andrea Bocelli grabó su primera canción del álbum en tres idiomas: ‘If Only’, co-escrito por Francesco Sartori y el fallecido Lucio Quarantotto; el tenor ha compartido en redes sociales, la nueva canción en colaboración con Dua Lipa.

El nuevo álbum también incluye tributos a su familia, recordamos que el tema ‘Vivo’ es dedicado a su esposa y el dueto del tema’ Ven a mi’ en colaboración con su hijo Mattero Bocelli de tan solo 20 años; esta ocasión fue la primera vez que el famoso cantante realiza una canción en compañía de su hijo.

El cantante Andrea Bocelli durante un comunicado mencionó lo que representa su nuevo material discográfico.

'Quería volver a mis recuerdos de ser un hombre joven, cantando en un bar con un piano. Evidentemente, desde entonces he producido muchos álbumes, he cantado multitud de versiones de canciones famosas y he interpretado muchas otras cosas. Pero en un determinado momento me dije: 'Ha llegado quizás el momento de concentrar mis esfuerzos en encontrar nuevas canciones'", dijo el artista en un comunicado'.