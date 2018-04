"Ándale sácate, vete de dentista": Carlos Bonavides arremete contra David Zepeda y Julián Gil

Carlos Bonavides no perdió la oportunidad de dar su punto de vista sobre el desempeño que han demostrado los actores David Zepeda y Julián Gil dentro de la telenovela “Por Amar sin Ley”, y arremetió contra sus colegas, considerando que además le están robando el lugar a otros actores que son mejores que ellos.

“Hay muchísima gente en el medio que esta ocupando lugares que no les pertenecen porque no tienen vocación, por ejemplo, hay ahorita una telenovela donde es un despacho de abogados, ¡bueno, qué barbaridad!, he visto la actuación de algunos y dice uno ¡no!, ahorita ya con mi edad puedo decir: ‘no, ¿tú que estás haciendo en la actuación?, ándale sácate, vete de dentista o de chofer, de millonario, eres tan guapo que puedes conquistar a una millonaria, pero qué estás haciendo en la actuación”, dijo el actor en entrevista para el programa “De Primera Mano”.

Al cuestionarle por los protagonistas de la trama, David Zepeda y Julián Gil, Bonavides respondió: “te juro que, si son muy famosos, y las muchachas se alocan con ellos cuando los ven, pero que su actuación haya trascendido, nel pastel. Estos dos que me mencionas te juro, y perdóneme por el pecado de hablar, pero no han trascendido en su actuación y no han llegado al corazón de México”.

David Zepeda

Julián Gil

Posteriormente, el famoso reconocido por su papel de Huicho Domínguez, explicó qué es lo que les hace falta a estos actores para trascender en el medio.

“Pues irse a su casa a trabajar, a su país a trabajar, y darles chance a los mexicanos. Yo quisiera que les dieran la oportunidad a muchos aspirantes a la actuación que muchas veces no te imaginas que infinitamente mejores actores son que muchos señores galanes que vienen decirnos lo que no es la actuación”, concluyó.

