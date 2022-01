And Just Like That podría cancelar su temporada 2 por escándalo de Chris Noth

El actor que interpreta a "Mr. Big" ha sido acusado de presunto abuso sexual/Foto: Vogue

La serie “And Just Like That…”, el reboot de Sex and the City se encuentra en la “cuerda floja” en cuanto a su segunda temporada ahora que se desató el escándalo del actor Chris Noth que interpreta a “Mr. Big”.

Como te informamos en La Verdad Noticias, la primera temporada de esta serie se estrenó el pasado 9 de diciembre en HBO Max con 10 episodios, los cuales no lograron conquistar a los fans; sin embargo, se rumoraba que sí había la posibilidad de tener una segunda parte, pero estos planes podrían ser cancelados.

Ya que después de que cinco mujeres acusaron a Chris Noth de abuso sexual, posiblemente HBO ya no quiera seguir con esta historia. "Se habló de hacer otra temporada, pero después de los últimos días, todas esas conversaciones se han detenido", ha informado una fuente al medio Us Weekly.

Chris Noth ha negado las acusaciones en su contra

El actor reiteró que todo lo que ocurrió con las mujeres fue consensuado/Foto: eCartelera

El actor que logró fama internacional con Sex and the City y ahora con And Just Like That ha negado las acusaciones de agresión sexual y afirma que son "categóricamente falsas".

Recordemos que fue el medio The Hollywood Reporter fue el que publicó el testimonio de dos mujeres que alegaron que Noth las había agredido sexualmente con más de 10 años de diferencia.

En una declaración al diario Metro en el momento de las primeras acusaciones, el actor dijo: "Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé”, aseveró.

“Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No sé con certeza por qué están apareciendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres", declaró el actor de de 67 años de edad.

Elenco de And Just Like That apoya a las víctimas

Las protagonistas de la serie respaldaron a las mujeres que decidieron revelar los presuntos abusos/Foto: Vandal

Ante las acusaciones, se ha informado de que Sarah Jessica Parker, que interpreta a la protagonista, Carrie Bradshaw se siente terrible por las acusaciones de agresión sexual dirigidas a su coprotagonista.

En respuesta, Sarah Jessica y sus compañeras de reparto de la serie And Just Like That, Cynthia Nixon y Kristin Davies, emitieron un comunicado hace unos días insistiendo en que apoyan a las víctimas que han señalado a su compañero. Por lo tanto, hay menos probabilidades de una temporada 2.

