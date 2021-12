“And Just Like That”, el reboot de Sex and the City estrena emotivo avance

El reboot de “Sex And The City”, “And Just Like That”, finalmente ha estrenado su primer tráiler y ha llenado de emociones encontradas a los fanáticos, con el esperado regreso de Carrie, Miranda y Charlotte en Nueva York, quienes mostrarán cómo se enfrentan a la compleja realidad de la vida y la amistad a los 50 años.

La nueva serie de HBO Max volverá a centrarse en las tres amigas, aunque claro, con la desafortunada ausencia de la cuarta integrante, Samantha Jones. No obstante, parece que eso no será un impedimento para que la producción envuelva a sus fans en la historia que promete traer grandes aventuras y aprendizajes para las protagonistas.

Como te revelamos en La Verdad Noticias, la continuación de “Sex And The City” ya tiene fecha de estreno, ya que llegará al servicio de streaming a partir del jueves 9 de diciembre, con el lanzamiento de sus primeros dos capítulos, mientras que el resto se estrenará semanalmente. En total, serán diez episodios.

Tráiler de “And Just Like That”

En el primer tráiler del reboot de “Sex and the City”, “And Just Like That”, vemos al resto del elenco que acompañarán a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis; entre los actores que aparecerán en la serie están: Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler.

“Sexo en Nueva York”, como es conocida la serie en español, es un programa que marcó un antes y un después en la historia ficción. Es un título que cualquiera relaciona con la moda, el estilo y el romance.

La versión original cuenta con seis temporadas y dos películas que, aunque no fueron tan bien recibidas por los fans, sirvieron para conocer el futuro de Carrie, Miranda, Charlotte y Samantha.

¿Por qué Kim Cattrall no estará en “Sex and the City”?

Cattrall no terminó bien su relación laboral y personal con Parker/Foto: Marie Claire

Kim Cattrall, la actriz que le dió vida al inolvidable personaje de Samantha Jones en la serie decidió no retomar su papel en la pantalla. En realidad, han sido diversos los motivos por los que formará parte de “And Just Like That”, pero uno de los principales y más controversiales, es su mala relación con la estrella del show, Sarah Jessica Parker.

No obstante, el reboot de “Sex and the City” va a dejar abierta la posibilidad de que en algún punto de la nueva serie, Samantha pueda regresar, en caso de que Kim cambie de parecer.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!