Anastacia Kvitko: la modelo rusa con más curvas que Kim Kardashian

A sus 24 años de edad, Anastasiya Kvitko se ha convertido en una de las modelos consentidas de redes sociales gracias a las ardientes publicaciones que suele compartir con sus más de 10 millones de seguidores, tan solo en Instagram.

La modelo de origen ruso asegura que ella tiene ‘el cuerpo perfecto’ que todas desearían tener y por eso lo muestra con orgullo en las cientos de fotos que suele tomarse.

Debido a su exuberante retaguardia, es comparada constantemente con Kim Kardashian, sin embargo, Anastacia detesta que la gente haga esto, ya que aunque ésta la parezca hermosa, ella misma ha expresado:

“Kim Kardashian está muy por debajo de mí“.

Aunque sea difícil de creer, Anastacia Kvitko alega que su cuerpo no ha pasado por las manos de ningún cirujano, es decir que sus curvas son naturales. Todo lo contrario a lo que se dice de Kim Kardashian y la mayoría de sus hermanas.

“Mi cuerpo es atlético, los músculos de mi cadera son gracias al trabajo deportivo en mis entrenamientos, mi trasero es el más hermoso, y además, no me he realizado ninguna cirugía estética en el rostro“.

La rusa tiene claro que solo es cuestión de tiempo para que ella y su cuerpo sean más reconocidos que el de la mismísima Kim Kardashian. Inclusive, según lo que ha platicado la modelo en diversas entrevistas, es que su plan es asentarse en Estados Unidos y empezar a fortalecer su carrera en los medios de comunicación.

