Analizan lenguaje corporal de Belinda al hablar de Christian Nodal

La famosa evidenció lo mucho que le afecta hablar públicamente de su ex novio/Foto: Quien y TiempoX

¿A Belinda no le gusta hablar sobre Christian Nodal? Recientemente se viralizó una entrevista que le hicieron a la cantante y actriz sobre su ex relación con el intérprete de regional mexicano; aunque parecía que Beli actuó “normal y tranquila” al referirse a su ex prometido, su lenguaje corporal la delató.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, en febrero de este año, Belinda y Christian Nodal anunciaron su separación, después de más de un año de noviazgo y de estar a un paso de casarse. Ahora, tras tres meses de la ruptura, parece que la cantante de “Bella Traición” se pone muy incómoda cuando le preguntan sobre Nodal.

Belinda demuestra con su lenguaje corporal que no le gusta hablar de Nodal

La grafóloga y experta en análisis de personalidad, Maryfer Centeno, compartió en su cuenta de Instagram un video donde analiza el lenguaje corporal de Beli, cuando le preguntaron sobre su ex.

Aunque la actriz de “Bienvenidos a Edén” luce muy sonriente, cuando escucha que la están cuestionando sobre el cantante de “Botella tras botella”, sus pupilas se dilatan y cambia un poco su mirada. De inmediato responde “Muy bien, estoy muy contenta”, pero con los movimientos de su cabeza denota que está molesta porque le pregunten sobre Christian.

Rápidamente intenta huir de la situación y manda un beso “volado” a la cámara para despedirse, pero según la especialista en personalidad, este movimiento con la mano hacia su boca indica que en realidad no quiere seguir hablando del tema. Recordemos que se ha rumorado que Belinda quedó muy afectada emocionalmente tras separarse de Christian Nodal.

¿Por qué terminaron su compromiso Christian Nodal y Belinda?

La ex pareja sigue dando de qué hablar/Foto: People

Hay dos teorías de la razón por la que terminaron Nodal y Belinda. La primera es que supuestamente el mexicano de 23 años le fue infiel a la famosa de origen español de 32 años, además de que presuntamente Nodal estaba teniendo una vida de excesos y fiestas, algo con lo que Beli no estaba de acuerdo.

La segunda teoría es que Belinda posiblemente estaba derrochando la fortuna de Christian, algo de lo que su mamá, Cristy Nodal, se dió cuenta después de hacer una auditoría para saber los gastos de su hijo.

