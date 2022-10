Anahí sufre un segundo hackeo en su cuenta de Instagram

Anahí sufre un segundo hackeo de su cuenta de Instagram.

Hace unos días Anahí celebró que ya había recuperado su cuenta de Instagram, tras un primer hackeo, sin embargo una vez más la cantante vuelve a ser víctima de la delincuencia cibernética, pues su cuenta con 10 millones de seguidores fue desactivada.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que la cantante se mostró muy molesta ante el primer hackeo de su cuenta, publicando un comunicado, donde manifestó su inconformidad con la plataforma:

“He establecido una hermosa forma de contacto con mi público por más de una década a través de mi cuenta. Me parece increíble que de la nada desaparezca y aunque todos sepamos que siempre ha sido mía, no lo puedan reconocer y no me la hayan podido devolver”.

Y aunque parecía que el problema había sido solucionado, pues la cantante logró recuperarla, una vez más su cuenta fue desactivada.

Hackean cuenta de Anahí por segunda ocasión

Anahí sufre el segundo hackeo de su cuenta de Instagram.

Luego de que los seguidores de Anahí descubrieran que su cuenta en Instagram fue desactivada y se pronunciaran al respecto, la cantante expresó: “Ya parece broma!”

Recordemos que la cantante regresó a la plataforma, compartiendo detalles de la boda de su ex compañera de RBD, Maite Perroni e incluso hace unos días compartió un video, agradeciendo a sus 10 millones de seguidores.

Hasta el momento, Anahí no ha revelado detalles sobre el segundo hackeo de su cuenta, aunque se sabe que fue su oficina de representación y su disquera quienes arreglaron el primer inconveniente.

Como era de esperarse, cibernautas y fanáticos de la cantante han manifestado su inconformidad, ante la falicidad del hackeo de una cuenta con 10 millones de seguidores.

¿Por qué Anahí dejó los escenarios?

¿Aanahí retomará su carrera?

Pese a que la cantante Anahí anunció su retiro del mundo del espectáculo para dedicarse por completo a sus dos hijos, se dio a conocer que ya planea su regreso.

Fue hace unos días que por medio de un proyección en el World Trade Center de la Ciudad de México se confirmó que la cantante ya planea su regreso, con la frase: Ella está de vuelta.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado el nuevo proyecto de Anahí, hay fuertes rumores que indican que será parte del programa “La Voz” en Tv Azteca.

