Anahí se contagió de COVID-19 en el concierto de RBD ¿Quién la contagió?

Como te informamos previamente en La Verdad Noticias, el esposo de la cantante y actriz Anahí, Manuel Velasco, dio positivo a COVID-19, lo que le causó fiebre, dolor de cabeza, cuerpo cortado y hasta dificultad para respirar, lo que le causó estar en vigilancia médica.

Actualmente se mantiene atento de sus labores legislativas, pero a distancia, sin embargo, parece que, pese ha haberse cuidado de la enfermedad, fue su propia esposa quien lo contagió.

Según la revista TVyNovelas, la cantante asegura que estuvo encerrada casi un año en su casa, y que el único día que salió fue el día en que se contagió, efectivamente, el concierto de tributo a RBD.

“Después de no salir de mi casa en casi un año, el único día que salí me contagie. Una persona muy cercana llegó con contagio sin saberlo y me contagió”, dijo la famosa.