Anahí revela la fecha en la que ocurrirá el reencuentro de RBD

Todo parece indicar que los ex-integrantes de RBD están decididos a alegrar la cuarentena de todos sus fieles fanáticos, pues los rumores de un reencuentro comienzan a cobrar más fuerza, esto luego de haber tenido un exitoso debut en las plataformas digitales.

La noticia la dio a conocer Anahí en una entrevista con el influencer Daniel Habif, en ella aseguró que los ex-integrantes buscan tener un reencuentro el próximo 4 de octubre, fecha considerada como el Día Mundial de RBD; según la actriz y cantante, el grupo buscará interactuar con los fans luego de haber estado 11 años alejados de los escenarios.

Anahí reveló en entrevista con Daniel Habif que RBD tiene planeado un reencuentro.

RBD afina los detalles de su reencuentro

La cantante confirmó que algo ocurrirá en esa fecha, pero que no puede dar más detalles ya que ella misma no los conoce; de igual forma mencionó que aún no es seguro que todos los ex-integrantes estén presentes en el reencuentro, pero que existe una gran probabilidad de que sí.

"No sé si estemos todos o qué vamos a hacer exactamente. Lo estamos aterrizando todo en este momento… Yo no sé si sea concierto, si sea platicar, si sea bailar, pero sería la primera vez en estos 11, casi 12 años, que hay la posibilidad de algo, que estamos todos queriendo hacer algo", declaró Anahí.

Te puede interesar: RBD rompe récord de BTS en Spotify en menos de 24 horas

Anahí pide a fans de RBD estar al pendiente de las redes sociales.

Para estar al tanto de lo que sucederá al respecto de este tan esperado reencuentro, Anahí le pidió a los fanáticos de RBD a que se suscriban a la página de RB2 para conocer más detalles, pues todos los detalles de este eventos serán revelados en dicha plataforma.

Fotografías: Instagram