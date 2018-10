Anahí revela íntimo mensaje a la prensa

Anahí, lanzó un fuerte y contundente mensaje a la prensa, se trata de un tema bastante íntimo; a demás, después de tantos años habló de su regreso a la pantalla chica o a los escenarios artísticos.

Respecto al tema íntimo, dijo que desearía volver a ser madre por segunda ocasión.

"Por supuesto que sí, ojalá Dios me dé esa bendición”.

Esto ocurrió en medio del evento que celebraría la trayectoria del periodista Joaquín López Dóriga. Pues, Anahí en compañía de su esposo, el senador de la república mexicana Manuel Velasco Coello, quién también fue gobernador de Chiapas durante el sexenio de diciembre del 2012 a agosto del 2018, asistieron y se dejaron ver después de tanto tiempo sin presentarse ante la prensa, por lo que les agradeció a los medios la preocupación y el amor incondicional que aún le guardan.

"De verdad no saben lo bonito que siento que me pregunten y que se interesen por mí, los quiero mucho, los quiero con todo mi corazón, y a toda la gente que vea esto, no saben de verdad como los llevó siempre en mi corazón, los quiero muchísimo”.