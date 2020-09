Anahí presume en redes sociales la primera palabra de su hijo Emiliano

Desde que se convirtió en madre por segunda vez, Anahí no ha dejado de presumir con sus seguidores de las redes sociales los nuevos logros de su bebé Emiliano y estos últimos días no han sido la excepción, pues en sus historias de Instagram compartió cuales fueron sus primeras palabras aunque al parecer estas no fueron del agrado de la actriz.

Anahí unió su vida en matrimonio a la del político Manuel Velasco en 2015, de ese amor surgió su primogénito a tan solo dos años de su unión nupcial y cinco años después se supo que la pareja le había decidido dar a su hijo un hermanito, quien nació el pasado mes de febrero y recibió el nombre de Emiliano.

Con tan solo 7 meses de edad, el hijo de la actriz ha crecido bastante y su madre no ha dudado en compartir su crecimiento con todos sus fieles fanáticos y sus primeras palabras no serían la excepción, pero según declaraciones de la ex-integrante de RBD, estas no fueron las que ella esperaba.

Manuel y Emiliano son frutos del amor entre Anahí y Manuel Velasco.

Bebe de Anahí ya dice sus primeras palabras

La intérprete de ‘Sálvame’ compartió en sus historias de Instagram cuales fueron las primeras palabras de Emiliano, eso sí, antes reveló que estas le habían causado tristeza porque a pesar de que batalló para que el pequeño diga “mamá” por primera vez, él prefirió darle el gusto a su esposo.

En el clip se ve como Anahí motivo a su pequeño hijo a que diga “Mamá” como su primer palabra, pero todo su esfuerzo fue en vano debido a que Emiliano, luego de varios balbuceos, terminó diciendo “papá”, esto a pesar de que la actriz le dijo en tono de broma que no se le ocurriera darle su primera palabra a Manuel Velasco.

Anahí y Manuel Velasco han formado una hermosa familia.

La actriz reveló que una historia muy similar ocurrió con su primer hijo, quien también le dedicó sus primeras palabras al político, por lo que tenía la esperanza de que Emiliano hiciera la diferencia aunque al final esto no fue así. Anahí no reveló cuál fue la reacción de Manuel Velasco al saber tan maravillosa noticia.

¿Te gusta la familia que Anahí formó con Manuel Velasco? ¿Qué te pareció la triste historia de la actriz?

